Opnieuw kleine brand bij Zuider Stee

Publicatie: di 11 augustus 2020 12.34 uur

DRACHTEN - De brandweer moest dinsdag om 12.06 uur opnieuw in actie komen bij Zuider Stee aan het Zuid in Drachten. Er moest een nacontrole worden gedaan na de brand die maandagnacht een schuur verwoestte. Deze bevond zich achter op het terrein bij Zuider Stee aan het Zuid in Drachten.

Voor zover bekend had de begeleiding ter plaatse het vuur al grotendeels gedoofd met emmers water. De brandweer heeft daarna de zaak geïnspecteerd.

