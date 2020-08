Schuur brandt volledig af in Drachten

Publicatie: di 11 augustus 2020 03.26 uur

DRACHTEN - In de nacht van maandag op dinsdag is even na middernacht brand uitgebroken in een schuur. Deze bevond zich achter op het terrein bij Zuider Stee aan het Zuid in Drachten. De bewoners van de boerderij konden op tijd het pand verlaten.

Om overslag naar de boerderij en een tweede schuur met dieren te voorkomen heeft de brandweer groot ingezet. En met succes, het is de brandweer gelukt om de boerderij te besparen en het vee uit de andere schuur kon op tijd in veiligheid worden gebracht. De schuur zelf is volledig afgebrand.

Bij de brand in Drachten werden de korpsen van Drachten, Gorredijk, Heerenveen en Beetsterzwaag ingezet. Het grootwatertransport werd ingezet om extra bluswater vanuit een nabij gelegen slootje naar de plek van de brand te pompen. Salvage is ter plaatse gekomen om de eigenaar bij te staan in de verdere afhandeling.

