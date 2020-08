Echtpaar uit Beetsterzwaag kende overvallers

Publicatie: di 11 augustus 2020 12.22 uur

BEETSTERZWAAG - Het echtpaar uit Beetsterzwaag dat dinsdagochtend werd overvallen kende de overvallers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er werd in de ochtend aangebeld bij de woning aan de Healwei.

Bij het opendoen van de deur werd de 68-jarige bewoner gelijk onder druk gezet. Er moest geld worden overgemaakt via de bank. Dat is daadwerkelijk gebeurd en de overvallers sloegen met een scooter op de vlucht. Het ging om een 50-jarige Drachtster en een 35-jarige vrouw uit Beetsterzwaag.

Omdat de slachtoffers de daders kenden, kon de politie gelijk een gericht onderzoek starten. Op het adres van de man uit Drachten werd even later de gebruikte scooter al aangetroffen. Deze was nog warm van de rit die ze net afgelegd hadden. In de woning werden de man en vrouw aangetroffen en gelijk aangehouden. De politie wist bovendien via de bank het overgemaakte geld veilig te stellen. Dat gaat terug naar de familie uit Beetsterzwaag.