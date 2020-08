Echtpaar overvallen in woning in Beetsterzwaag

Publicatie: di 11 augustus 2020 08.39 uur

BEETSTERZWAAG - Een echtpaar is dinsdagochtend vroeg overvallen in hun woning in Beetsterzwaag. De 68-jarige man en 67-jarige vrouw werden om 7.30 uur overvallen in hun huis aan de Healwei.

Door te dreigen met geweld werd er geld gestolen. De bewoners raakten bij de overval licht gewond. De slachtoffers hoefden niet in het ziekenhuis te worden behandeld.

De politie wist twee verdachten na de overval aan te houden. Om ongeveer 08.10 uur kon de politie twee verdachten in een woning in Drachten aanhouden.

