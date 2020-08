Man opgepakt voor mishandeling in Surhuisterveen

Publicatie: di 11 augustus 2020 10.05 uur

AUGUSTINUSGA - De politie heeft een 39-jarige man uit Sneek opgepakt voor de mishandeling in Surhuisterveen. De man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De aanhouding vond plaats in Augustinusga.

De mishandeling vond maandag plaats in en rond een woning aan de Groenling in Surhuisterveen. Het betrof een conflict in de relationele sfeer. De 40-jarige vrouw raakte zwaargewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.