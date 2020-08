Vrouw mishandeld in woning in Surhuisterveen

Publicatie: ma 10 augustus 2020 19.16 uur

SURHUISTERVEEN - Een vrouw is maandag mishandeld in of bij een woning aan de Groenling in Surhuisterveen. De politie zegt dat het om een conflict ging in relationele sfeer. Het speelde zich eerder op de dag af.

De politie kwam met meerdere voertuigen aan het einde van de middag ter plaatse. De vrouw zou per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De forensische opsporing van de politie is een onderzoek gestart in de woning. De politie laat weten dat er op dit moment nog niemand is aangehouden voor de mishandeling.

