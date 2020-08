8 jaar voor brute overval op bejaard echtpaar

Publicatie: ma 10 augustus 2020 15.36 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van Assen en een 21-jarige man uit Emmen zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor de gewelddadige overval op een bejaard echtpaar uit Oosterwolde, in de nacht van 22 juni 2018. Het hoogbejaarde echtpaar – toen 88 en 90 jaar oud – werd 's nachts ruw uit de slaap gehaald. De inbrekers wilden de sleutel van de kluis hebben.

Lagere straf

Het echtpaar werd bedreigd en mishandeld: de oude man kreeg klappen op het hoofd, zijn echtgenote – de vrouw is begin dit jaar overleden – kreeg tot twee keer toe een mes op de keel. Toen de man zijn vrouw wilde beschermen, bogen de inbrekers zijn vingers om. In augustus vorig jaar kreeg de Assenaar van de rechtbank negen jaar cel. De straf in hoger beroep valt iets lager uit omdat het hof de man vrijsprak van een aantal inbraken.

Daderwetenschap

De Emmenaar werd door de rechtbank vrijgesproken van de overval in Oosterwolde. Hij kreeg vier jaar cel, onder meer voor het in brand steken van de gevel van een supermarkt in zijn woonplaats. Het hof oordeelde echter dat wel degelijk bewezen kon worden dat de Emmenaar ook betrokken was bij de overval. Hij beschikte volgens het hof over daderwetenschap.

8500 euro smartengeld

Beide mannen hebben altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de overval. “Dat kan als schofferend worden ervaren door de slachtoffers”, stelde het hof, dat sprak van “een gewelddadige en brute inbraak”. Het hof wees 8500 euro smartengeld toe, ook aan het inmiddels overleden vrouwelijke slachtoffer. Haar echtgenoot zei dat het voldoening gaf dat de twee overvallers straf krijgen. “Het was niet niks”, voegde de man er geëmotioneerd aan toe.