Noardeast-FryslÃ¢n 10 minuten zonder stroom

Noardeast-Fryslân 10 minuten zonder stroom

Publicatie: ma 10 augustus 2020 15.03 uur

DOKKUM - In Noardeast-Fryslân is even voor 15.00 uur een hele grote stroomstoring ontstaan. Een heel groot gebied boven Feanwâlden kwam zo'n tien minuten zonder spanning te zitten. Dat betroffen plaatsen zoals Blije, Brantgum, Burdaard, Damwâld, Holwerd, Metslawier, Oosternijkerk, Lauwersoog, Wâlterswâld en het eiland Schiermonnikoog. Na een kleine 10 minuten was deze storing weer verholpen.

Liander meldde eerder rond 14.30 uur dat er een stroomstoring was ontstaan in de omgeving van Feanwâlden waarbij tot 2000 huishoudens getroffen waren. Deze gedupeerden zitten veel langer zonder spanning op het net.