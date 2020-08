Stroomstoring treft huishoudens in FeanwÃ¢lden

Stroomstoring treft huishoudens in Feanwâlden

Publicatie: ma 10 augustus 2020 14.34 uur

FEANWâLDEN - Een groot aantal huishoudens in Feanwâlden, Broeksterwâld en De Falom zijn maandagmiddag getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen in het postcodegebied 9108, 9109 en 9269. Liander laat weten dat men verwacht dat de storing rond 16.25 uur verholpen is.

Het gaat om een grote stroomstoring waarbij tot 2000 huishoudens zonder spanning op het net zitten. Hoeveel huizen er daadwerkelijk zonder stroom zitten, is nu nog niet bekend. De oorzaak is ook nog niet bekend maar er is wel een monteur onderweg om het probleem te verhelpen.

Omstreeks 15.00 uur zat een groot deel van heel Noardeast-Fryslân zo'n tien minuten zonder stroom. Deze storing werd erg snel verholpen.

Liander laat weten dat het in de omgeving van Feanwâlden om de volgende straten gaat:

Achterwei

Adriaan Leytenloane

Anthony Fokkerloane

Atewei

Auke Jansstrjitte

Boargemaster Faberwei

Boskwei

Broekpolen

Butefjild

Claercamp

De Hoek

Dr. Albert Plesmanloane

Ds. Dijkstrawei

Ds. Feitsmawei

Eslawald

Falkenawei

Feanhout

Feintensloane

Foarpaad

Foksepaad

Haadstrjitte

Haaijehoeke

Hazzeloane

Heije Schaperloane

Idsingha

Ir. Dirk Asjesloane

Jagerswei

Jan Flintermanloane

Johannes Prinsstrjitte

Johannes Tabesstrjitte

Johanneswald

Juliusstrjitte

Kavelwei

Koene Parmentierloane

Martin Schroderloane

Master Hamstrjitte

Master Woudstrastrjitte

Meekmastrjitte

Moark

Nijewei