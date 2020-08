Storing brug Eastermar is opgelost

Publicatie: zo 09 augustus 2020 16.54 uur

EASTERMAR - De storing aan de brug in Eastermar is opgelost. Dat laat de gemeente Tytsjerksteradiel weten. Sinds vrijdagnacht kampte de brug met problemen. Zaterdag werd er al druk gesleuteld aan de brug maar er ontstonden steeds weer nieuwe problemen.

Een defect onderdeel was uiteindelijk de oorzaak van de storing. Daardoor kon de brug niet meer goed bediend worden. "Het onderdeel is vervangen en de brug is weer open voor scheepvaart." aldus de gemeente.