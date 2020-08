Corona-uitbraak Dokkum: 4 nieuwe besmettingen

Publicatie: zo 09 augustus 2020 16.27 uur

DOKKUM - Het aantal mensen met het coronavirus in / rond Dokkum is gestegen naar 18. Dat liet de GGD Fryslân zondag weten. Zondag zijn vier jongeren positief bevonden. Ze zijn te linken aan de vriendengroep waarbinnen de uitbraak begon. "Mogelijk loopt het aantal de komende dagen nog verder op." GGD Fryslân merkt dat een aantal mensen met klachten uit de regio zich de komende dagen laat testen.

De GGD adviseert eens te meer dat iedereen met klachten zich via 0800-1202 laat testen en de uitslag thuis afwacht. Zaterdag werd al gemeld dat bron- en contactonderzoek duidelijk maakte dat zeer waarschijnlijk de verspreiding van het virus op een terras in de buitenlucht plaatsvond. Er werd door de aanwezigen te weinig afstand gehouden. De GGD Fryslân roept iedereen op om de anderhalve meter afstand na te leven, ook in de buitenlucht.