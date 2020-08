Politie zoekt eigenaar van drie kleine biggetjes

Publicatie: vr 07 augustus 2020 21.37 uur

NOARDBURGUM - De politie is op zoek naar de eigenaar van drie kleine biggetjes. De dieren werden aangetroffen in de tuin van een woning aan de Zomerweg in Noardburgum.

Wie de eigenaar van de biggetjes is, is niet bekend. Bent of kent u de eigenaar? Bel dan de politie via 0900-8844.