Corona: geen trainingen 1e elftal VV Kollum

Publicatie: ma 03 augustus 2020 09.38 uur

KOLLUM - Het eerste elftal van VV Kollum gaat 14 dagen lang niet trainen. Dit is één van de gevolgen nadat ontdekt werd dat één van de spelers van het elftal positief is getest op corona. De test werd vrijdag gedaan en zaterdag kwam de uitslag. Op dat moment speelde het elftal een oefenwedstrijd welke gelijk werd stilgelegd.

Er is door de GGD Fryslân een contactonderzoek gedaan onder de spelers en begeleiders van de selectie. Er is aan vier spelers geadviseerd om 14 dagen uit voorzorg in quarantaine te gaan. Het 1e elftal zal de komende 2 weken niet trainen.

Het bestuur heeft na contact met de KNVB ook besloten om het Lauwersmeertoernooi op 15 augustus niet te laten doorgaan.