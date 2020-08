Speler VV Kollum met corona, wedstrijd gestaakt

Publicatie: za 01 augustus 2020 16.03 uur

KOLLUM - De oefenwedstrijd tussen VV Kollum en Genemuiden is zaterdag halverwege gestaakt. Er werd op dat moment bekendgemaakt dat een speler van VV Kollum positief is getest op corona. Uit voorzorg is de wedstrijd gelijk stilgelegd. De betreffende speler was niet aanwezig in Genemuiden maar er bestaat een kans dat teamgenoten door hem besmet zijn geraakt.

De teams werden tijdens de rust op de hoogte gebracht van de positieve test. De wedstrijd is daarop gelijk stilgelegd. Het is onbekend of de speler uit voorzorg al in quarantaine is gegaan.

In de rust was het 6-0 voor SC Genemuiden.