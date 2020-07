Doel: 1 miljoen fossielvrije km's in oktober

Publicatie: wo 15 juli 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - "We gaan voor 1 miljoen fossielvrije kilometers" aldus de organisatie van het Fossielvrije Weekend. "Heel Friesland, Groningen en Drenthe reizen van 9 tot en met 11 oktober 2020 fossielvrij." Het is de bedoeling dat iedereen meedoet en iedere kilometer telt: van fietsrit naar de sportclub en busreis naar het winkelcentrum tot de niet-gereden kilometer vanwege thuiswerken.

De opties variëren van elektriciteit, groengas, waterstof en HVO tot bijvoorbeeld fietsen, wandelen of skeeleren. Het duurzame evenement is een samenwerking tussen Stichting Fossielvrije Weken en partners zoals Werk Slim, Reis Slim, Groningen Bereikbaar, de Noordelijke provincies en gemeenten, NDC Mediagroep, onderwijs- en zorginstellingen, OV-bedrijven, dorps- en energiecoöperaties en noordelijke bedrijven.

Op de startdag staat in de afzonderlijke provincies het thema onderwijs centraal, op zaterdag volgen er verschillende kleine duurzaamheidsevenementen. Zondag volgt een gezamenlijk event van de drie Noordelijke provincies. Gedurende deze dagen ervaren bedrijven, organisaties en personen hoe eenvoudig het is om fossielvrije keuzes te maken.

De Move-It App – een app voor welzijn en duurzaamheid - registreert en telt op hoeveel iedereen fossielvrij voortbeweegt, en houdt dat ook per bedrijf of organisatie bij. Een fantastische kans voor bedrijven, instellingen en verenigingen om eigen doelen te stellen, resultaten te meten en hun deelnemers te inspireren, motiveren en belonen.

Meld je aan

Vanaf maandag 17 augustus roept de organisatie bestaande en nieuwe partners, koplopers en geïnteresseerden op om zich aan te melden als zij de uitdaging aan willen om samen met 100.000 andere Noorderlingen 1 miljoen fossielvrije kilometers te maken en met de micro-events die zij organiseren het fossielvrije reizen, leven en recreëren uit te dragen. "Bedrijven, overheden, scholen, dorpen, straten en sportverenigingen worden zo onderdeel van een duurzame, Noordelijke beweging", meldt Jan Atze Nicolai, bestuurslid bij Stichting Fossielvrije Weken. "Het Noorden loopt voorop met duurzaamheid en zal dit van 9 tot en met 11 oktober tonen aan de hele wereld. De drie noordelijke provincies halen de toekomst van vervoer naar voren. Want: het kan nu al!"

Over de stichting Fossielvrije Weken

De Stichting Fossielvrije Weken is in het leven geroepen naar aanleiding van het Elfwegentocht-succes in 2018. Toen reden 100.000 Friezen – op initiatief van onder meer de Freonen fan Fossylfrij Fryslân – twee weken lang fossielvrij. Vanwege breed draagvlak in de provincies Groningen en Drenthe wordt dit duurzaamheidsevenement nu uitgerold naar het gehele Noorden. Het Fossielvrije Weekend in oktober geldt als opmaat naar twee Fossielvrije Weken in de zomer van 2021. In het stichtingsbestuur hebben Jan Atze Nicolai (Friesland), Henk Bakker (Groningen) en Arwin Nimis (Drenthe) zitting.

Kijk voor meer informatie over Fossielvrij Weekend op www.fossielvrijweekend.nl