Brandalarm: pas na half uur brandweer gealarmeerd

Publicatie: do 02 juli 2020 23.27 uur

BURGUM - Het brandalarm in de Oranjestins in Burgum ging donderdagavond bijna een half uur lang af voordat de brandweer daadwerkelijk werd gealarmeerd. Een 91-jarige bewoonster had eten gekookt en daarbij was het brandalarm rond 21.00 uur afgegaan. De vrouw zou Accolade nog wel gebeld hebben maar besloot daarna oorwarmers op te zetten in verband met het lawaai.

Het brandalarm zorgde ervoor dat de lift naar beneden ging in het gebouw. Ook opende de deuren naar buiten in verband met de veiligheid. Rond 21.25 uur werd de Burgumer brandweer gealarmeerd nadat een andere bewoner 112 belde. Hij had al bij de woning van de vrouw aangebeld. Zij had dat niet gehoord. De man was bovendien in de veronderstelling dat de brandweer automatisch zou worden gealarmeerd. Dat is niet het geval.

De brandweer is ter plaatse gekomen en er werd besloten om de deur van het appartement op de eerste verdieping open te breken. Dit bleek niet meer nodig omdat de vrouw de brandweerlieden hoorde. Zij opende zelf de deur. In de woning was verder weinig te merken van rookontwikkeling. Een ambulance kwam nog uit voorzorg ter plaatse.

