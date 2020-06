Burgumer opgepakt voor autobranden en pijpbom

Publicatie: do 25 juni 2020 13.40 uur

BURGUM - De politie heeft onlangs vier autobranden en een vernieling van een auto en een ontploffing bij een woning opgelost. Uiteindelijk werden vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de vernielingen en brandstichtingen.

Op 4 december 2018 ontplofte een pijpbom bij een woning aan de Dominee van Velzenstrjitte in Drogeham. In de nacht van 5 op 6 april 2019 ontplofte er ook een bom, deze keer onder een personenauto aan Klaproasstrjitte in Kootstertille. Onderzoek naar de dader(s) bleef destijds zonder resultaat. In juni 2019 werden er nog eens twee auto's in brand gestoken in Surhuisterveen. Dat zelfde gebeurde in december 2019 met een auto in Drachten.

Uit een drugsonderzoek van de politie kwam uiteindelijk informatie boven water over al deze zaken. Op grond hiervan volgde de aanhouding van de vijf verdachten. Een 31-jarige man uit Burgum geldt als hoofdverdachte. De andere verdachten betroffen een 26-jarige vrouw uit Drachten, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen en een 35-jarige man uit Leeuwarden

Bekentenis

De 31-jarige man uit Burgum bekende in mei van dit jaar dat hij drie auto's in brand heeft gestoken en dat hij ook verantwoordelijk was voor de ontploffing in Drogeham. De andere verdachten worden ervan verdacht dat zij de man uit Burgum hierbij hebben geholpen.

Drugs- en relationele sfeer

De branden hadden deels een drugsgerelateerde en relationele achtergrond. In verband met het drugsonderzoek in de omgeving van Surhuisterveen werd een woning in Surhuisterveen vanwege betrokkenheid bij drugshandel door burgemeester Oebele Brouwer gesloten.