Kootstertille opgeschrikt door explosie in nacht

Publicatie: za 06 april 2019 11.54 uur

KOOTSTERTILLE - De bewoners van de Klaproas Strjitte in Kootstertille werden vrijdagnacht opgeschrikt door een explosie. Deze vond rond 4.00 uur plaats.

Buurtbewoners zagen rond 8.00 uur een zwaar beschadigde VW Golf in de straat staan. De politie werd gebeld. Eerst werd er nog gedacht aan een aanrijding, maar dat bleek toch niet zo te zijn. Rond 10.00 uur heeft de Forensische Opsporing van de politie onderzoek gedaan naar de auto en explosie. De politie kwam tot de conclusie dat er iets nabij de auto is ontploft. Het is vooralsnog onbekend wat dat is geweest.

