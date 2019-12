Harde knal: auto in brand in Drachten

Publicatie: di 17 december 2019 22.58 uur

DRACHTEN - Een auto is dinsdagavond rond 21.15 uur in brand gevlogen aan De Posten in Drachten. Buurtbewoners hoorden een harde knal en zagen even later rook uit een auto komen. Ze zijn gelijk aan de slag gegaan om de brand met een tuinslang te blussen terwijl de brandweer ook gealarmeerd werd.

De ter plaatse gekomen brandweer heeft de motorkap opengebroken om na te blussen. De politie laat weten dat brandstichting niet wordt uitgesloten.

