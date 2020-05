Gewonde op Fabrykswei in Oudega

Publicatie: ma 18 mei 2020 17.50 uur

OUDEGA - Een scooterrijder is maandag rond 17.20 uur gewond geraakt op een kruising aan de Fabrykswei in Oudega. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Of het slachtoffer gevallen is of in botsing was gekomen met een auto is onduidelijk.