Toeristen weten eilanden weer te vinden

Publicatie: za 02 mei 2020 10.38 uur

HOLWERD - Het was vrijdag druk op de pier van Holwerd. Veel mensen besloten naar de eilanden te gaan en het was dan ook druk bij de kaartverkoop van de veerdienst Wagenborg. Omdat online bestellen niet mogelijk is, ontstonden er bovendien rijen waarbij de anderhalve meter afstand niet gehandhaafd kon worden.

Op de boot zelf is het relatief overzichtelijk, al gaat het wel eens mis met het in- en uitstappen. Bij de overtocht van 16.00 uur naar Ameland begon het te regenen waardoor iedereen naar binnenging. Daardoor zaten de passagiers alsnog dicht op elkaar. Aan boord zijn wel plastic schermen geplaatst en er is een aantal stoeltjes afgeplakt zodat er voldoende ruimte tussen de passagiers is.