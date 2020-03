Boete voor palingvissen met aaldoggers

Publicatie: ma 09 maart 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Boelenslaan (53) die in september 2017 met een vriend op De Leijen op paling had gevist, is maandag door economische politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een boete van 200 euro.

Maat was verkeerd bezig

De mannen hadden ‘s nachts gevist met zogeheten ‘aaldoggers’, speciale dobbers voor de palingvangst. Vissen met aaldoggers is alleen toegestaan voor beroepsvissers. De verdachte zei dat hij al tegen zijn maat had gezegd dat die verkeerd bezig was. Toch had hij geholpen om de lijnen met de aaldoggers uit te zetten.

‘U had van boord kunnen gaan’

Het tweetal zou zo’n tien palingen hebben gevangen. De andere man had nog tegen de politie gezegd dat hij spijt had dat hij zijn maat erbij had betrokken. ‘Het is fout. Ik zit hier liever niet dan wel’, zei de verdachte. ‘U had van boord kunnen gaan’, opperde rechter Bunk. De man kreeg indertijd een schikking van 300 euro aangeboden, Bunk maakte er 200 euro van.