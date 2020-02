Diefstal en vernielingen bij Waldhuske

Publicatie: za 15 februari 2020 22.48 uur

HOUTIGEHAGE - Bij het Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage zijn recent diefstallen en vernielingen gepleegd.

Rond 30 januari zijn op het terrein pallets welke bij een opslaghok lagen opgestapeld over het terrein verspreid. Daarnaast werd het opslaghok beschadigd en bevuild. Rond 13 of 14 februari zijn een 4-tal schuttingen gestolen van het terrein.

Het Wâldhuske is eigendom van Stichting vrienden van de Wâldhuskes en is ingericht als museum. Tevens doet het sinds een aantal jaren dienst als toneel voor Iepenloftspul Houtigehage.

Ook bij een vogeluitkijkpost in het dorp zouden recent vernielingen gepleegd zijn en afval als lachgascapsules en ballonnen gevonden zijn.

Er is aangifte gedaan van vernieling en diefstal. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie kunnen geven.

