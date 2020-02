Brand in pelletkachel Foarstrjitte Holwerd

Publicatie: za 15 februari 2020 03.30 uur

HOLWERD - In de nacht van vrijdag op zaterdag moest de brandweer van Ternaard uitrukken voor een woningbrand in het voormalige postkantoor aan de Foarstrjitte in Holwerd.

De melding kwam rond kwart over twee bij de brandweer binnen. Na onderzoek bleek dat de pelletkachel de oorzaak van de brandlucht was. In het aanvoersysteem van de pelletkorrels waren korrels gaan branden.

De brandweer heeft de kachel afgekoppeld en naar buiten gebracht.

