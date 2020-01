Dodelijk ongeval op de Nijewei in Gorredijk

Publicatie: wo 29 januari 2020 09.50 uur

GORREDIJK - Op de Nijewei (N392) in Gorredijk vond woensdagochtend een ernstig ongeval plaats. Twee voertuigen kwamen frontaal met elkaar in botsing. Bij het ongeval is een 83-jarige man uit Jubbega om het leven gekomen. Een vrouw is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een 30-jarige man uit Gorredijk werd ook ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden om 9.13 uur gealarmeerd. Twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen ter plaatse. De Nijewei is in verband met de afhandeling van het ongeval volledig door de politie afgesloten voor het verkeer.

