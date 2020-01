Accolade gaat verder met plan Geelgorsstraat

Publicatie: di 28 januari 2020 13.51 uur

DRACHTEN - Nu de 34 woningen aan de Geelgorsstraat 109 t/m 159 en Noorderdwarsvaart 145 t/m 159 geen monumentenstatus krijgen, gaat woningcorporatie Accolade verder met de plannen voor nieuwbouw. Samen met de gemeente en andere belanghebbenden gaat Accolade in overleg over de verdere uitwerking van de plannen.

Nieuwbouw in historische stijl

Het plan van Accolade is om 32 woningen te slopen en te vervangen voor 39 energiezuinige, duurzame nieuwbouwwoningen. Twee woningen wil Accolade restaureren. De historische stijl in de nieuwbouw blijft behouden. De bewoners werden geïnformeerd tijdens huisbezoeken en bewonersavonden. Een grote meerderheid van de bewoners ging akkoord met de sloop en nieuwbouw.

Bewoners mogen met voorrang verhuizen

Nu de monumentenstatus niet doorgaat, stelt Accolade een peildatum in voor ingang van het sociaal statuut. Vanaf 1 februari 2020 kunnen bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Accolade. Ook hebben zij recht op een verhuisvergoeding. Bewoners die willen mogen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw.

Planning

Accolade is nu in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden over hoe ze de nieuwbouwplannen verder kunnen vormgeven. Als de randvoorwaarden bekend zijn, starten ze met de uitwerking van de plannen. De bewoners mogen hierover meedenken. Om de leefbaarheid in de wijk te waarborgen laat Accolade de al leegstaande woningen tijdelijk verhuren via Carex.