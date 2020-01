Magnetron in brand in Bennema State

HURDEGARYP - In een appartement in verzorgingstehuis Bennema State aan de Rijksstraatweg in Hurdegaryp is dinsdag brand uitgebroken. Er was brand ontstaan in een magnetron.

Zowel de politie als de brandweer van Gytsjerk kwamen aan het einde van de ochtend ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust door de BHV. De appartementen rondom zijn korte tijd ontruimd vanwege de brand.