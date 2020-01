Milieuvriendelijke uitvaart en uitvaartverzekering

Publicatie: ma 27 januari 2020 15.40 uur

LEEUWARDEN - De milieuvriendelijke uitvaart wint sterk aan populariteit, waardoor ook de uitvaartverzekering steeds meer mogelijkheden biedt om daar gebruik van te maken. Er zijn allerlei milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar voor de wijze waarop we een uitvaart traditioneel vormgeven. Het voelt voor sommigen wat vreemd om met hun eigen uitvaart bezig te zijn, maar het kan goed helpen om de uitvaartverzekering op een gewenste wijze af te sluiten en dat bovendien op een duurzame manier te doen. Probeer op voorhand alvast na te denken over een aantal milieuvriendelijke initiatieven, hieronder zullen we er een aantal opsommen.

Elektrische auto’s en kist van duurzame materialen

Het is binnen de uitvaartverzekering gebruikelijk om aan te geven of u rouwauto’s wilt in de uitvaartstoet en hoeveel dat er zouden moeten zijn. Afhankelijk van de rouwstoet die u wenst kan de premie per maand hoger of lager uitvallen. Voor een milieuvriendelijke uitvaart is het verstandig om na te denken over de aandrijving van deze auto’s. Dat is mogelijk op basis van een verbrandingsmotor, maar kan ook op basis van elektriciteit. We zien steeds meer elektrische auto’s, waardoor ook de elektrische rouwauto tegenwoordig een keuze is.

Het is ook met betrekking tot de kist mogelijk om voor een milieuvriendelijke optie te gaan. Er is in dat geval geen sprake van een (hard)houten kist. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van materialen die minder van invloed zijn op het milieu. Op die manier is het al binnen de uitvaartverzekering mogelijk om aan te geven hoe de uitvaart met een milieuvriendelijk karakter eruit moet gaan zien.

Recycling van papier en natuurbegraafplaatsen

Een ander element dat veel mensen over het hoofd zien wanneer ze denken over de milieuvriendelijke uitvaart is het papier waarop de rouwkaarten worden gedrukt. Het is bij het afsluiten of aanpassen van de uitvaartverzekering mogelijk om aan te geven dat dit om gerecycled papier zou moeten gaan. Op die manier is de uitvaart gemakkelijk milieuvriendelijker te maken.

Vindt u ook de begraafplaats van belang met het oog op de milieuvriendelijkheid? Kijk dan eventueel hier voor het afsluiten van een begrafenisverzekering.