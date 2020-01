Project Levenslicht te zien in Kollumerpomp

Publicatie: wo 22 januari 2020 21.02 uur

KOLLUMERPOMP - Vanaf woensdagavond tot en met 2 februari 2020 is het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht te zien op de Soensterdijk te Kollumerpomp. Het monument is ontworpen door Studio Roosegaarde, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al generaties lang. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Het monument

Om de paar seconden lichten de stenen op en doven weer uit, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente Purmerend gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland een eind kwam en we werden bevrijd. In de hele gemeente worden herdenkingen, maar ook festiviteiten georganiseerd.

