Smallingerland: nieuwe regels speelhallen

Publicatie: wo 22 januari 2020 19.15 uur

DRACHTEN - Smallingerland heeft zijn regels voor het toelaten van hallen met speelautomaten goed voor elkaar. Andermaal informeerde een groep deskundigen de gemeenteraad over de nieuwe verordening, die een en ander moet regelen. ,,Met deze verordening kun je uit de voeten’’, aldus advocaat Johan Vissers, die in kansspelen is gespecialiseerd, dinsdagavond tijdens een bijeenkomst met raadsleden.

Het plan om exploitanten een vergunning voor maximaal tien jaar te geven noemde Vissers positief. Beter vindt hij het om een periode van vijftien jaar aan te houden. ,,Daarmee haal je de kwaliteitsexploitanten binnen. De meeste gemeenten in Nederland kiezen daar ook voor.’’

Uitbaters van speelautomatenhallen, die lid van de landelijke organisatie zijn, doen er veel aan om gokverslaving te voorkomen. Marcel Seuninga van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) benadrukte zijn pleidooi om de hallen niet te dicht bij mbo-scholen te plaatsen. Landelijk gezien levert dat problemen op. Leerlingen stappen makkelijker binnen als zo’n hal in de buurt is. Weliswaar mogen alleen 21-plussers naar binnen, maar op mbo-scholen zitten die ook, aldus Seuninga. Het afstandscriterium geldt ook ten opzichte van bestaande horecagelegenheden in Drachten.

Als gevolg van het toegangsbeleid aan de deur van speelhallen worden personen onder invloed van alcohol en drugs geweerd, vertelde Wim van der Duin, die als consulent actief is. Hij vertelde dat het gemiddelde publiek veertig jaar en ouder is. Controle op leeftijd gebeurt aan de hand van een identiteitsbewijs. De gegevens worden vervolgens online gecheckt in het centraal register van de kansspelautoriteit. Daarmee kan ook direct worden gekeken of iemand een toegangsverbod heeft. ,,Iemand met een gokverslaving komt er niet in. Daar zit niemand op te wachten.’’