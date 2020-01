Auto onverkoopbaar na crash tegen boom

Publicatie: vr 17 januari 2020 15.22 uur

SURHUISTERVEEN - Een rode bolide is vrijdag onverkoopbaar geworden na een crash tegen een boom aan de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. De wagen was net op Facebook te koop aangeboden toen de bestuurder op de Vierhuisterweg de macht over het stuur verloor. Hij raakte met de linkerkant van zijn voertuig een boom, die rechts van de weg stond.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder te controleren, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De rode bolide kon niet verder rijden en moest worden afgevoerd.

