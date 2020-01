Uitslaande brand in loods aan Oedsmawei in Grou

Publicatie: do 09 januari 2020 12.42 uur

GROU - Er is rond het middaguur een grote uitslaande brand uitgebroken in een loods van watersportbedrijf Anja aan de Oedsmawei in Grou. De hulpdiensten werden vanaf 12.28 uur opgeroepen en meerdere brandweerploegen moesten in actie komen voor de brand.

In de loods was een kruiser in brand gevlogen. Er stonden in de loods meerdere boten. Naast Grou is ook de brandweerploeg van Akkrum opgeroepen voor de brand. Doordat de brand zich razendsnel ontwikkelde werden er stap voor stap meer brandweerploegen uit de regio opgeroepen om ter plaatse te komen.

De brandweer liet omstreeks 13.00 uur weten dat GRIP1 is afgekondigd. Diverse instanties en disciplines kunnen dan worden ingezet in verband met de brand. Er stond een harde wind waardoor er een grotere kans op branduitbreiding was. Naast de loods staan namelijk meerdere panden. De brandweer liet weten: "We doen er alles aan om brandoverslag te voorkomen."

Brandweermensen gewond

Tijdens het bluswerk zijn in Grou twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Dit gebeurde toen tijdens de brand een muur omviel. De mannen raakten lichtgewond en hoefden geen medische behandeling. Twee meetploegen zijn ingezet om de omgeving te verkennen op verspreiding van eventueel gevaarlijke stoffen.

FOTONIEUWS