75 jaar vrijheid: subsidieregeling activiteiten

Publicatie: do 12 december 2019 20.16 uur

BURGUM - Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen subsidie beschikbaar voor activiteiten die in 2020 worden georganiseerd rond 75 jaar vrijheid. Beide gemeenten stellen 10.000 euro beschikbaar. Subsidie kan aangevraagd worden van 1 januari tot en met 29 februari 2020.

In 2019 en 2020 wordt in heel Nederland gevierd en herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beëindigd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Het is belangrijk de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Niet alleen voor (nabestaanden van) mensen die deze oorlog hebben meegemaakt, maar juist ook voor nieuwe generaties.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan via www.achtkarspelen.nl/75jaarvrijheid en www.t-diel.nl/75jaarbevrijding. Hier vindt u de subsidieregeling, de voorwaarden en het digitale aanvraagformulier.

Overzicht activiteiten

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maken voor haar inwoners een overzicht met alle activiteiten die komend jaar georganiseerd worden rond 75 jaar vrijheid. Het overzicht met bijvoorbeeld exposities, herdenkingen, lezingen, concerten en educatieve programma’s wordt op de websites van de gemeenten geplaatst: www.achtkarspelen.nl/75jaarvrijheid en www.t-diel.nl/75jaarbevrijding