Hoe voorkom ik data verlies bij bijv. een brand?

Publicatie: do 28 november 2019 14.05 uur

LEEK - Brand, inbraak, schade, diefstal. Soms wordt je onderneming zomaar geraakt door iets wat buiten je macht ligt. Maar juist door dit soort overmacht kun je je gegevens plotseling kwijtraken. Vooral ondernemers die werken op een lokale server lopen flink wat risico. Gelukkig is er een oplossing.

Hoog risico voor ondernemers

Ontzettend veel ondernemers maken gebruik van een lokale server waarop al hun gegevens staan. Denk aan de programma's die gebruikt worden, de administratie, allerlei bestanden en persoonsgegevens en natuurlijk de back-up. Deze ondernemers lopen een hoog risico, vanwege brand, maar ze zijn ook bij inbraak kwetsbaarder voor hackers.

Een server vereist daarnaast een flinke investering. Helaas ben je bij bijvoorbeeld een brand niet alleen deze investering kwijt, maar ook al je data en de bijbehorende back-up. Daarmee loopt niet alleen de bedrijfsvoering een knauw op, je loopt als ondernemer ook flinke risico’s bij de Belastingdienst. Je moet namelijk conform de bewaarplicht je gegevens 7 jaar bewaren. Verlies van deze data door brand of diefstal wordt niet als geldige reden geaccepteerd. Dit is immers te voorkomen.

Werken zonder risico

Er zijn genoeg mogelijkheden om je data veilig op te slaan, zonder dat je alles kwijtraakt als er brand uitbreekt. Gebruik bijvoorbeeld webbased programma’s. Dat zijn programma’s die je via de browser kunt gebruiken. Een nog betere oplossing is werken in de cloud, zoals de cloud-oplossing van IT Company: Cloud Services. Bij het werken in Cloud Services staan al je data opgeslagen op een externe server. Deze externe server is een supercomputer in een ISO gecertificeerd datacenter op een externe locatie. Juist die ISO certificatie is van belang, want daarmee voldoet het datacenter aan allerlei broodnodige eisen en veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsmaatregelen en eisen

Zo zijn de servers van IT-Company in het datacenter op allerlei manieren geborgen met zekerheden om data verlies te voorkomen bij calamiteiten. Denk aan een dubbele stroomtoevoer en een dubbele back-up die continu gemonitord wordt. Ook zijn er branddetectiesystemen om snel brand te kunnen detecteren en de brand te bestrijden. Daarnaast kan niet iedereen zomaar binnen komen in zo’n datacenter. Je moet gemachtigd zijn, aangemeld worden en bij binnenkomst je identificeren.

Veilig werken in de cloud

Ook de cloud van IT Company is gevestigd in een gecertificeerd datacenter. IT Company biedt werken in de cloud aan via Cloud Services. Hierin werkt je organisatie in een veilige en snelle cloud-omgeving. Ook ben je AVG proof dankzij onder meer de veilige twee-factor-authenticatie en het strenge wachtwoordbeleid. Door de externe server heb je altijd toegang tot gegevens, bestanden en software en blijf je continu online. Je hebt alleen nog een werkstation nodig en een firewall voor een versleutelde verbinding tussen je bedrijfslocatie en de cloud. En dat is gelukkig eenvoudig vervangbaar, mocht dat nodig zijn.

