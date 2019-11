Bestuurder gewond bij aanrijding in Nij Beets

Publicatie: di 19 november 2019 09.28 uur

NIJ BEETS - Een bestuurder van een grijze bestelbus is dinsdagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Domela Nieuwenhuisweg bij Nij Beets. De bestuurder kwam omstreeks 7.40 uur uit een uitrit rijden. De bestuurder van een witte bestelbus kon een aanrijding niet meer voorkomen.

De bestuurder van de grijze bestelbus is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij raakte lichtgewond maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is ter plaatse gekomen en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Berger BCF is met twee bergingtrucks ter plaatse gekomen om de beschadigde voertuigen te bergen. Tijdens het incident had het verkeer enige hinder van het ongeval.

