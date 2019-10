Man (73) uit Warten rijdt koe aan

Publicatie: wo 23 oktober 2019 10.58 uur

GROU - Een 73-jarige automobilist uit Warten reed dinsdagochtend vroeg een koe aan in Grou. Het ongeval gebeurde omstreeks 7.05 uur toen twee auto's elkaar tegemoet kwamen op het Leechlân. Door het tegenlicht zag de man uit Warten niet dat er plotseling een koe op de weg stond. Een aanrijding was het gevolg. De koe kwam op de motorkap en voorruit terecht waardoor flinke schade ontstond. De koe belandde in de sloot.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de koe uit de sloot te redden. Er liepen volgens de politie meerdere koeien en een stier op de weg. De stier kwam door een aanrijding ook in de sloot terecht. Ook deze is door brandweer en boer op het droge geholpen.