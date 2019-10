Man slaat vriendin met emmer op het hoofd

Publicatie: wo 23 oktober 2019 08.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (54) die eind maart een vriendin met een zinken emmertje mishandelde, is door de politierechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De rechter tilde er extra zwaar aan dat de vrouw in haar eigen woning is mishandeld. De man had zelf verklaard dat hij door de vrouw zou zijn aangevallen. Hij zou de vrouw alleen maar in bedwang hebben gehouden.

Daar gingen de rechter en de officier van justitie niet in mee. De verwondingen van het slachtoffer wezen erop dat er meer was gebeurd. De vrouw had onder meer blauwe plekken op haar been, bij haar oog en achter haar oor. Volgens haar had de Drachtster haar tijdens een ruzie met het zinken emmertje geslagen. De man zou het slachtoffer ook hebben geslagen en haar een knietje hebben gegeven.