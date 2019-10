Leeuwarder (23) gewond bij steekincident in Dokkum

Publicatie: za 19 oktober 2019 22.02 uur

DOKKUM - De politie heeft zaterdagavond een gewonde man aangetroffen op de Grote Breedstraat in Dokkum. De 23-jarige man uit Leeuwarden werd tussen 20.45 uur en 21.10 uur het slachtoffer geworden bij een steekincident. Dit vond plaats in de omgeving van de Aalsumerpoort. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De man was gewond geraakt door een scherp voorwerp.

Via Burgernet werden mensen opgeroepen om uit te kijken naar twee daders. Dit waren twee blanke jongens met zwarte hoody's. De daders vluchtten na het steekincident in de richting van de Stationsweg; het slachtoffer liep door, het centrum in. Daar liep hij in de Grote Breedstraat een café binnen, waar duidelijk werd dat hij gewond was.

De politie laat zondagochtend weten dat er tot nu toe nog geen daders zijn aangehouden. Er is onderzoek gedaan in de omgeving van de Aalsumerpoort en er is een buurtonderzoek gestart. Het onderzoek gaat zondag verder; ook wordt de aangifte opgenomen. De politie heeft zaterdagavond al met een aantal mensen in het centrum van Dokkum gesproken, maar is nog op zoek naar informatie. Hebt u iets gezien, of hebt u misschien camerabeelden, neem dan contact op met de politie in Dokkum.

