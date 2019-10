Ondernemersprijs Creative Work en VDM Woningen

Publicatie: wo 16 oktober 2019 09.40 uur

BUITENPOST - Dinsdagavond werd Creative Work in de categorie Kleinbedrijf en VDM Woningen in de categorie Middenbedrijf verkozen tot winnaars van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2019 (OP8K). Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het Nordwin College in Buitenpost, georganiseerd door de gemeente Achtkarspelen, ABC en Rabobank Drachten Noordoost Friesland, werden de eervolle prijzen uitgereikt. Naast de ondernemersprijs werd ook de publieksprijs en, voor het eerst dit jaar, de onderwijsprijs uitgereikt.

Zes genomineerde bedrijven

In totaal werden zes bedrijven genomineerd die kans maakten op de ondernemersprijs. Naast Creative Work (Buitenpost) werden in de categorie Kleinbedrijf ook De Binnenmarkt (Buitenpost) en Museumboerderij Ot en Sien (Surhuisterveen) genomineerd. In de categorie Middenbedrijf maakten naast VDM Woningen (Drogeham) ook STERC Online Agency (Surhuisterveen) en Veenstra Reizen (Buitenpost) kans op de ondernemersprijs.

De zes genomineerde bedrijven zijn de afgelopen weken door de juryleden bezocht. Dit jaar lette de jury onder andere op innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en betekenis voor de regio.

Onderscheidend vermogen

De jury van OP8K heeft het bedrijf Creative Work uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs in de categorie Kleinbedrijf. De jury waardeerde de goede ergonomische werkplekken voor het personeel, duurzaamheid in vervoersbewegingen en het innovatief vermogen. Het bedrijf BadkamerXXL valt ook onder Creative Work.

In de categorie Middenbedrijf verkoos de jury VDM Woningen als winnaar. Het bedrijf is sterk in het bieden van een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en onderscheidt zich voornamelijk op het gebied van procesoptimalisatie. VDM is zich volgens de jury bewust van haar rol in de energietransitie en verduurzaming door energieneutrale bouw en het gebruik en de inzet van zonnepanelen.

Onderwijs- en publieksprijs

Dit jaar was er speciale aandacht voor een inspirerend onderwijsproject in de vorm van de Onderwijsprijs. Het project van Singelland, Werk in de Infra, liet een sterke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zien en won daarmee de Onderwijsprijs Achtkarspelen 2019. Daarnaast werd ook de Publieksprijs uitgereikt aan de onderneming die volgens het aanwezige publiek grote waardering verdient. Via een live stemming werd De Binnenmarkt verkozen tot winnaar van de Rabobank Publieksprijs. De avond werd afgesloten met een feestelijke gelegenheid waar ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheid konden netwerken.