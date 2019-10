Officier: verdachte is 'praatjesmaker eerste klas'

Publicatie: di 08 oktober 2019 17.45 uur

LEEUWARDEN - In een bijna zes jaar oude strafzaak eiste officier van justitie Roelof de Graaf dinsdag 16 weken cel voor een 53-jarige inwoner van het Duitse Twist. De man zou in 2013 betrokken zijn geweest bij de diefstal van een drietal kostbare sloepen, in Terherne, Grou en Leeuwarden. Volgens verschillende betrokkenen had de verdachte, samen met een 46-jarige man uit het Drentse Emmer-Compascuum, de regie achter de diefstallen in handen. De verdachte ontkende dat hij, zoals die anderen hadden verklaard, de opdracht had gegeven de sloepen te stelen.

Getuige woonde in Thailand

De zaak was enorm belegen mede door wat De Graaf ‘een ingewikkelde onderzoekswens’ van de kant van de verdediging noemde. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de zaak al in maart 2015 aan de rechtbank voorleggen. De toenmalige advocaat van de verdachte wilde echter een getuige horen. Het probleem was dat die getuige niet een-twee-drie naar het politiebureau kon komen, de man woonde in Thailand.

20.000 euro betalen

In juni van dit jaar stond de zaak weer op de agenda, toen was de advocaat verhinderd. Uiteindelijk werd toen wel de zaak van de medeverdachte behandeld. Hij kreeg, mede omdat de zaak al erg oud was, voor de diefstal van vijf sloepen een celstraf gelijk aan het voorarrest (51 dagen) en zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank bepaalde ook dat de Drent een ouder echtpaar, van wie ook een sloep was gestolen, schadeloos moest stellen. De schadeclaim van 20.000 euro werd in zijn geheel toegewezen.

BMW 530 diesel

De Duitser, 6 jaar geleden woonde hij nog in Peize, is volgens de officier betrokken geweest bij in elk geval drie diefstallen. Een sloep die in oktober 2013 in Terherne werd gestolen is nooit teruggevonden. De sloep had een waarde van zo’n 28.000 euro. De eigenaar werd deels gecompenseerd door de verzekering. Het resterende bedrag, ruim 6000 euro, wil hij op de verdachte verhalen. De sloep die in Grou werd gestolen is eind september 2013 bij een autobedrijf in Apeldoorn ingeruild voor een BMW 530 diesel.

Praatjesmaker eerste klas

De eigenaar van een sloep die een paar maanden eerder in Leeuwarden was gestolen herkende zijn boot op internet. De boot was op een gegeven moment bij een autobedrijf in Emmen omgeruild voor drie auto’s. Net als in Apeldoorn zou de verdachte daarbij betrokken zijn geweest. Ook dit ontkende de man in alle toonaarden. De Graaf noemde hem ‘een praatjesmaker eerste klas’.

De rechtbank doet op 22 oktober uitspraak.