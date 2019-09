Auto vliegt uit bocht en eindigt op kop in de tuin

Publicatie: wo 18 september 2019 09.18 uur

EASTERMAR - Een automobiliste is dinsdagavond met haar auto op de kop in een tuin langs de Robyntsjewei bij Eastermar beland. Even daarvoor vloog ze door onbekende oorzaak uit de bocht.

De brandweer van Drogeham werd om 23.15 uur opgeroepen voor het ongeval. Ze hoefden niet meer ter plaatse te komen omdat de vrouw al uit het voertuig was. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gecontroleerd in de ambulance, vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Ze is door de politie thuisgebracht.

