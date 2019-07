Auto tegen boom in Warten: twee gewonden

Publicatie: do 25 juli 2019 11.49 uur

WARTEN - Op de Midsbuorren tussen Wergea en Warten vond donderdag omstreeks 10.50 uur een ongeval plaats waarbij een bejaard echtpaar gewond is geraakt. De politie, ambulance, brandweer en traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De 83-jarige bestuurder was met zijn auto tegen een boom gereden.

Bij de eerste melding was er sprake van mogelijke beknelling. Daarom kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er geen sprake was van beknelling, wel waren de airbags uitgegaan. Het 83-jarige slachtoffer en zijn 81-jarige echtgenote zijn overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

