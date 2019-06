Feestelijke opening herinrichting De Veenhoop

Publicatie: zo 30 juni 2019 12.33 uur

DE VEENHOOP - Met vereende krachten maakten dorpsbewoners van De Veenhoop in Smallingerland plannen om een stuk historie in de dorpskern terug te brengen. Op feestelijke wijze werd dit vrijdagavond gevierd waarbij Burgemeester Jan Rijpstra de openingshandeling verricht.

Plaatselijk Belang De Veenhoop kwam met plannen om de zogenaamde Hoopstedenmuur weer terug te brengen op de hoek Grietsmansrak / Polderhoofdkanaal en de historische lamp bij de sluis. Voorheen stonden deze historische elementen daar ook en was het een belangrijk ontmoetingspunt voor turfschippers.

De Hoopstedenmuur, met zitbankjes, was en is nu weer een baken in het dorp. Ook zorgt het - net als vroeger - voor ontmoeting en samenkomst. In het centrum is verder een schaakpodium gerealiseerd. Deze herinrichting kwam tot stand door gemeentelijke subsidie maar vooral door de enthousiaste inzet van de dorpsbewoners. Zij leverden een enorme bijdrage; van fondsenwerving tot de daadwerkelijke uitvoering. Een prachtig voorbeeld van mienskip.

