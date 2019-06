Tientallen tractors langs route Maarten vd Weijden

Publicatie: zo 23 juni 2019 22.43 uur

OUDE LEIJE - In veel weilanden in de omgeving van Alde Lije langs de route waar Maarten van der Weijden langs zwemt staan tractors opgesteld. Vorig jaar kwam van der Weijden hier in de nacht langs, toen stonden de boeren massaal met hun tractors langs de route om het water te verlichten. Nu kwam Van der Weijden langs net voordat het donker is.

Als alles goed gaat komt van der Weijden maandagochtend aan in Dokkum. Op www.11stedenzwemtocht.nl is de exacte locatie te vinden waar Maarten zwemt.

Maarten van der Weijden is volgens plan twee kilometer voor Bartlehiem gaan slapen. Hij kwam daar rond 22.15 uur aan.