Kinderen onwel door inhaleren van reinigingsmiddel

Publicatie: zo 23 juni 2019 14.55 uur

BURGUM - Twee kinderen van 13 jaar oud zijn vrijdagavond onwel geworden door het inhaleren van een reinigingsmiddel. Ze hadden aan het begin van de avond een busje Air Duster gekocht bij de Action. Het middel hebben ze later in een bootje op het Prinses Margrietkanaal ingeademd. Eén van de twee jongens raakte korte tijd buiten bewustzijn. Ze voeren op dat moment - vanwege de werking van het middel - ongecontroleerd kriskras over het kanaal.

Door het kordaat optreden van de opzittenden van een passerende boot kon de gevaarlijke situatie opgelost worden. De motor van de boot van de kinderen werd uitgezet. Ze werden daarna op sleeptouw naar de haven van het recreatiepark bij Sumar gebracht. De waterpolitie is bovendien ter plaatse gekomen om de zaak te onderzoeken.

De kinderen zouden op het idee zijn gekomen doordat andere kinderen over het gebruik van dit reinigingsmiddel spraken. Het is bij meerdere winkels te koop en kost slechts 2 euro.