Burgemeester vindt inspraak 'onder de gordel'

Publicatie: zo 23 juni 2019 13.30 uur

BURGUM - Burgemeester Gebben haalde deze week fel uit naar aanleiding van een uitspraak van een inwoonster uit Garyp. De uitspraak zou volgens de burgemeester 'onder de gordel' zijn geweest.

De vrouw sprak donderdagavond in tijdens de raadsvergadering over de plannen voor een industrieterrein bij Garyp. Het terrein is bij haar woning gesitueerd en ze is hierover bezorgd. In haar betoog namens de buurtbewoners, sprak ze over "iemand dy't - yn ús eagen - in grut belang hat by dit yndustryterrein wêr't wynmûnen komme kinne."

Raadslid Van der Meijden (CDA) reageerde na de inspraak op kwade toon. Hij wilde weten van de inspreekster wie deze 'grote belanghebbende' is. De Garypster gaf daarop geen antwoord. Van der Meijden vond dat ze de insinuatie dan niet had mogen doen.

Later sprak burgemeester Gebben over de uitspraak. Hij liet weten dat hij het vrij ver vond gaan; de suggestie dat wethouder Hoekstra iets met haar bedrijf zou willen op het nieuwe bedrijventerrein in Garyp. "Dat werpe wy fier fan ús .....Dat kin ûnder de gordel wêze en dat past net by ús kolleezje."

Brigitta Scheepsma (GroenLinks) gaf na de 'onder de gordel' uitspraak aan dat ze vindt dat er in het openbaar bestuur vragen mogen worden gesteld. Gebben liet weten dat zijn uitspraak niet gericht was op haar partij. Hij benadrukte zelfs dat de partij op integere manier omging met de beantwoording (over de kwestie nevenfuncties). Collega raadslid Berber van Zandbergen vroeg daarop of de 'onder de gordel' uitspraak voor de inspreekster was bedoeld. Burgemeester Gebben antwoordde daarop bevestigend. "Dat stuit mij wel een beetje tegen de borst" reageerde ze waarop burgemeester Gebben zei: "Ik ha grutte earen en ik bin ek net dôf." Een excuses was er niet bij.