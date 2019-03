Bewoners verrast door komst bedrijventerrein

Publicatie: do 28 maart 2019 22.55 uur

GARYP - De plannen voor de komst van een industrieterrein ten oosten van Garyp (met de naam Garyp Noard) heeft omwonenden flink verrast. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel behandelde donderdagavond voor het eerst het plan op informerende wijze. Twee bewoonsters van de Easterein spraken tijdens deze vergadering in.

Mevrouw van Wengerden betreurt dat zij, en haar buurtgenoten, niet eerder werden ingelicht door de gemeente. Ze kocht haar woning op 28 december omdat het langs een afgewaardeerde weg Easterein lag met open landschap. "Sa'n bytsje de earste brief dy't ik krige wie fan de gemeente: We zijn van plan om een bedrijventerrein te bouwen pal naast uw huis." Ze vroeg zich luidop af waarom de gemeente haar zo in verlegenheid bracht. Vooraf aan de koop heeft ze nog gecontroleerd wat het bestemmingsplan was en dat betrof cultuur en natuur.

Tweede inspreekster was mevrouw Bijlsma. Ook zij is net inwoonster van de gemeente geworden. Het nieuwe bedrijventerrein komt recht tegenover haar woning. Zij vindt het vreemd dat deze locatie is gekozen. De Easterein is recent van een 80 km naar een 60 km gegaan. "Ik ha problemen mei de tarit op dizze lokaasje. Is dit ferantwurde, ik freegje 't my ôf." Ook denkt ze dat de tunnel naar Sumar niet geschikt is voor veel transport van en naar het bedrijventerrein.

De raadsleden hadden veel vragen over het nieuwe plan dat volgens wethouder Gelbrig Hoekstra helemaal niet zo nieuw is. Volgens de wethouder zou er al sprake zijn geweest voordat het tracé van de Centrale As bekend was. Deze plannen raakten in de vergetelheid tot nu. Voor zowel raadsleden, omwonenden als dorpsbelangen was het plan voor het bedrijventerrein nu een verrassing. Omwonenden werd pas twee weken geleden per brief ingelicht over het plan.

De heer Van der Hoef (PvdA) vroeg zich af waarom nou juist hier een bedrijventerrein moet worden gerealiseerd. De heer Hoekstra (VVD) concludeerde dat de communicatie rondom het plan slecht is geweest. Mevrouw Van Zandbergen (GL) was het daar mee eens maar pleitte wel voor duurzame ontwikkeling. Dat vond Hoekstra op zijn beurt niet belang omdat bedrijven dan wegblijven. Hij voegde daaraan toe dat er geen windmolens moeten komen, geen geurende industrie en een maximale bouwhoogte van 9 meter. Collega Wagenaar (VVD) vroeg zich af waarom de zichtlocatie langs Centrale As bij Quatrebras niet wordt gebruikt.

Wethouder Hoekstra kwam mondjesmaat met antwoorden. Aanvankelijk gaf ze aan dat veel antwoorden stonden in het stuk 'bedrijven-convenant'. Op aandringen van de raadsleden ging ze later in de vergadering alsnog in op de vragen. Zo liet ze weten dat er uit onderzoeken blijkt dat er op dit moment geen behoefte is aan een bedrijventerrein op Quatrebras. Garyp kwam wel in beeld. Bovendien ligt dat langs de Centrale As. Ook liet ze weten dat er bedrijven zijn die zich gemeld hadden. Welke bedrijven dat zijn, bleef onbekend. Ook is het plan dat de aanrijd-route naar het bedrijventerrein via de tunnel bij Sumar gaat plaatsvinden.

Volgens de wethouder zijn de huidige bedrijventerrein in Burgum vol en daarom is het nodig dat er een nieuw bedrijventerrein komt. Voor de categorie 3 en 4 is geen ruimte meer. Het college van B&W gaat nu verder met het voorontwerp van het nieuwe bedrijventerrein. "Dan wurdt dúdlik hoe't it der foar stiet." aldus Hoekstra. De gemeenteraad zal later daarover verder discussiëren.