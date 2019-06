Na lang aandringen: nevenfuncties wethouder bekend

Publicatie: do 13 juni 2019 19.20 uur

BURGUM - Een excuses was er deze maand niet bij. Wel gaf het college van B&W schriftelijk toe dat ze 'onervaren' was en daarbij liet ze vele maanden voorbij gaan voordat de nevenfuncties van wethouder Gelbrig Hoekstra werden bekendgemaakt. De openbaarheid van deze bijbanen van bestuurders is in Nederland vanzelfsprekend maar in de gemeente Tytsjerksteradiel was men zich daar niet echt van bewust.

De fractie van GroenLinks vroeg in het afgelopen jaar meerdere malen om 'open' te zijn in de kwestie. Dat gebeurde zowel binnen- (juist vanwege de integriteit) als buitenkamers. Aanvankelijk werden de nevenfuncties helemaal niet bekendgemaakt en vervolgens werd bij wethouder Hoekstra alleen Hoekstra Beheer BV vermeld. De wethouder bleek ook mede-eigenaar of aandeelhouder te zijn van The Wind Factory BV, The Sun Factory International BV, EW&W BV, LMW BV, P4G Wind BV, P4G Holding BV, P4G Beheer BV en ZW&W BV. Bovendien heeft de wethouder een nevenfunctie bij The Windfactory BV die zich onder andere bezig houdt met de ontwikkeling van windturbineprojecten in binnen- en buitenland.

In een schriftelijke reactie laat het college weten dat zij gaan voor maximale transparatie. Zij maakten hierbij de fout om onderscheid te maken tussen nevenfuncties en zakelijke belangen. Na de GL-vragen in september werden de zakelijke belangen ook toegevoegd op de gemeentelijke website. "Dat we dit niet direct hebben gedaan kwam door onervarenheid met een bestuurder uit het bedrijfsleven. Hier hebben wij van geleerd en dit zullen we in het vervolg beter oppakken. Naderhand is een verduidelijking van de structuur van de bedrijven op de site geplaatst."

Het college van B&W benadrukt dat zij vindt dat het waardevol is dat mensen uit het bedrijfsleven zich beschikbaar stellen voor functies in het openbaar bestuur. "Ruimte voor nevenfuncties en zakelijke belangen moet er zijn, mits er geen sprake is van belangenverstrengeling."