Gemeente dreigt met dwangsom voor Brouwerij Dockum

Publicatie: di 28 mei 2019 18.02 uur

DOKKUM - Het college van B&W van Noardeast-Fryslân heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Brouwerij Dockum (Kâld Kletske B.V.) aan de Hogedijken in Dokkum. Het bedrijf krijgt tot uiterlijk 4 juli 2019 de tijd om te stoppen met de horeca-activiteiten van het restaurantgedeelte en de verkoop van woonaccessoires.

De gemeente gedoogde de situatie totdat raadslid Johan Talsma van de ELP aan de bel trok. Hij vroeg zich af waarom de brouwerij een restaurant had terwijl ze geen horecavergunning hadden. Er mogen daardoor geen gerechten en alcoholhoudende dranken (met uitzondering van het eigen gebrouwen bier) worden geserveerd.

De dwangsom treedt in werking vanaf 4 juli 2019. De gemeente constateerde tijdens de controle ook dat er in het gebouw enkele woonaccessoires uitgestald stonden voor de verkoop. Mocht de ondernemer deze spullen uiterlijk 4 juli niet verwijderen, dan moet zij eveneens een dwangsom betalen.

Zienswijze

Eind februari werd duidelijk dat de brouwerij voor het restaurantgedeelte geen vergunning heeft. Het college van B&W stuurde in maart de eigenaren een brief, waarin stond dat zij een handhavingstraject ging opstarten. Het bedrijf kreeg twee weken de kans om hierop te reageren. De Brouwerij en hun advocaat maakten van deze mogelijkheid gebruik. De zienswijzen gaven echter geen aanleiding om van de last onder dwangsom af te zien.