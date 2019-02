Brouwerij Dockum draait zonder horecavergunning

Publicatie: vr 15 februari 2019 11.05 uur

DOKKUM - Brouwerij Dockum aan de Hogedijken 20 in Dokkum draait zonder horecavergunning volgens de drank- en horecawet. Wethouder Berends van de gemeente Noardeast Fryslân maakte dat donderdagavond bekend naar aanleiding van vragen van Johan Talsma van de ELP. Talsma was door tal van ondernemers ingelicht over de situatie en besloot vragen te stellen in de raadsvergadering.

Wethouder Theo Berends laat weten dat de gemeente en handhaving in gesprek zijn met de ondernemer en dat 'er gestuurd wordt' dat de activiteiten beëindigd worden. Volgens raadslid Johan Talsma zitten er elke week zo'n 150 mensen te eten en te drinken terwijl de zaak niet beschikt over de juist vergunning. Hij vraagt: "Welke termijn kunnen we dit verwachten?" Wethouder Berends: "Zo gauw er duidelijkheid is van welke foutieve activiteiten er zijn. Ik heb er zelf nog niet gezeten. We begrijpen ook de onrust die er is. Het is daar niet de bedoeling. We moeten goed kijken wat er wel kan en niet kan. We pakken dit zo snel mogelijk op."